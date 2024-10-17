Готували вбивство судді: на Черкащині судитимуть “смотрящого” та кілера

Перед судом постануть “смотрящий” за Уманню та кілер. Вони планували вбивство судді.

Про це повідомляє Департамент Стратегічних Розслідувань.

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За даними слідства, впродовж місяця фігуранти стежили за суддею: встановили автомобілі, якими він користується, маршрути пересування та місця постійного відвідування. Придбавши зброю та гранати, зловмисники спланували вбивство та шляхи відходу з місця вчинення злочину. Також з метою маскування, кілер придбав одяг, маску та рукавиці, які після ліквідації судді повинен був знищити.

19 березня поліцейські затримали кілера та “смотрящого”. Наразі обвинувальний акт до суду.

“Смотрящому” та кілеру загрожує до 15-ти років за ґратами або довічне позбавлення волі”, — зазначається у повідомленні.

Злочин викрили співробітники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Нацполіції, слідчі слідчого управління ГУНП в Черкаській області спільно з Черкаською обласною прокуратурою.

Раніше ДБР затримало чоловіка за підозрою у педофілії та розбещенні неповнолітніх. За даними ЗМІ, йдеться про начальника відділу нагляду за ДБР Черкаської облпрокуратури.

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