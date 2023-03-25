"Гвардія наступу": стало відомо, коли завершується набір

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, коли завершується набір до "Гвардії наступу".

Заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко розповіла, що набір охочих вступити до "Гвардії наступу" завершиться 1 квітня.

Про це вона розповіла 25 березня в ефірі телемарафону.

"Сьогодні ми комплектуємо 6 бригад Нацгвардії, одна бригада ДПСУ, 1 бригада Нацполіції. На початку лютого ми оголосили набір до цих бригад. І до 1 квітня триває рекрутингова кампанія", - сказала заступниця міністра.

Вона додала, що наразі всі охочі долучитися до "Гвардії наступу" ще можуть встигнути подати заяви.

"Це можна зробити або через сайт або в найближчому Центрі надання адміністративних послуг, або подати анкету у місцях дислокації тих чи інших підрозділів. Ми маємо велику кількість охочих, велика частина з них проходять навчання і бойове злагодження, і скоро розпочнуть виконання бойових завдань", - зазначила Павліченко.

За її словами, близько 5% від загальної кількості заяв подають жінки. Основну частину підрозділів "Гвардії наступу" формують ті військові, які вже мають бойовий досвід чи несли службу у минулі роки, а також ті, які активно долучалися під час повномасштабного вторгнення до деокупації Київської, Херсонської та Харківської областей.

Нагадаємо, раніше добровольці штурмової бригади "Спартан" показали, як проходять підготовку за програмою "Гвардія наступу" від Міністерства внутрішніх справ.

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