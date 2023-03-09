"У три етапи": МВС показало, як проводять підготовку "Гвардії наступу"

Всі добровольці отримають свій досвід, який українські бійці отримали під час бойових дій у 2014-2015 роках.

Добровольці штурмової бригади "Спартан" показали, як проходять підготовку за програмою "Гвардія наступу" від Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє пресцентр МВС України.

У повідомленні вказується, що в бригаді "Спартан" присутні мобілізовані, військовослужбовці, контрактники та добровольці.

Начальник відділу бойової підготовки бригади "Спартан" підполковник Артем Зінов’єв заявив, що підготовка бійців проходить у три етапи.

На першому етапі відпрацьовується загальновійськова підготовка, в яку входять вивчення топографії, інженерії, тактичної медицини та поводження зі зброєю.

На другому етапі починається підготовка спеціалістів, а саме гранатометників, екіпажів БТР, кулеметників та снайперів.

На третьому етапі військові навчаються виконанню завдань у складі відділень, взводів, рот та батальйонів.

Зіновʼєв заявив, що підготовка кожного бійця займає не менше шести тижнів.

"Під час тренувань вивчали матеріальну частину зброї, способи визначення відстані до цілі, основні правила стрільби, метання ручної гранати та алгоритм надання медичної допомоги. Крім цього в межах підготовки військовослужбовці відпрацьовували навички бойової стрільби у складі підрозділів із використанням броньованої техніки. Намагаємося передати добровольцям свій досвід, який ми отримали під час бойових дій у 2014-2015 роках", - зазначив інструктор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Гвардія наступу" готова спростовувати міфи про втрати під час штурмів.

Також раніше інформували, що головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний зміг уникнути пастки російських агресорів у Бахмуті та зберіг резерви для майбутнього наступу.

Читайте також: