Хмельницький засипало снігом: фото квітневої негоди

Вдень синоптики прогнозують температуру близько нуля.
Початок квітня у Хмельницькому розпочався не з теплої весняної погоди, а зі снігу та морозу. Мокрий сніг почав падати підвечір 4 квітня, тривав він протягом ночі й продовжився вранці 5 квітня.
Як виглядає засніженене місто - діляться у Мережі його мешканці.
Місцеві комунальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди, пишуть кореспонденти сайту "Є". За словами заступника міського голови Василя Новачка, протягом місяця комунальники активно прибирали Хмельницький від зимового бруду.
На Хмельниччині трапилася аварія. У селі Суржа Кам'янець-Подільського району в снігу застрягла швидка внаслідок несприятливих погодних умов. Рятувальники за допомогою автомобіля підвищеної прохідності відбуксирували авто на розчищену ділянку дорогу.
До слова, 5 квітня у місті вранці та вдень очікується сніг, ближче до вечора йому на зміну прийде сильний дощ зі снігом. Температура повітря вранці -1, вдень 0, ввечері +1.
Нагадаємо, 5 квітня синоптики оголосили штормове попередження у двох регіонах. У Вінницькій та Житомирській областях прогнозують сильні опади та ожеледицю на дорогах.
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