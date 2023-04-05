Хмельницький засипало снігом: фото квітневої негоди

Початок квітня у Хмельницькому розпочався не з теплої весняної погоди, а зі снігу та морозу. Мокрий сніг почав падати підвечір 4 квітня, тривав він протягом ночі й продовжився вранці 5 квітня.

Як виглядає засніженене місто - діляться у Мережі його мешканці.

Місцеві комунальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди, пишуть кореспонденти сайту "Є". За словами заступника міського голови Василя Новачка, протягом місяця комунальники активно прибирали Хмельницький від зимового бруду.

Фото: сайт "Є".

Фото: сайт "Є".

На Хмельниччині трапилася аварія. У селі Суржа Кам'янець-Подільського району в снігу застрягла швидка внаслідок несприятливих погодних умов. Рятувальники за допомогою автомобіля підвищеної прохідності відбуксирували авто на розчищену ділянку дорогу.

До слова, 5 квітня у місті вранці та вдень очікується сніг, ближче до вечора йому на зміну прийде сильний дощ зі снігом. Температура повітря вранці -1, вдень 0, ввечері +1.

Нагадаємо, 5 квітня синоптики оголосили штормове попередження у двох регіонах. У Вінницькій та Житомирській областях прогнозують сильні опади та ожеледицю на дорогах.

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