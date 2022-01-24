Хотіли заспокоїти: під Кривим Рогом батьки напоїли до смерті немовля алкоголем

Хотіли заспокоїти: під Кривим Рогом батьки напоїли до смерті немовля алкоголем

На батьків померлого малюка чекає суд.

У Кривому Розі судитимуть батьків 6-місячної дитини, яка померла після вживання алкоголя.

Про це повідомляє пресслужба прокуратуриДніпропетровської області.

Криворізька південна окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителів села Інгулець Широківського району за злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що призвело до її смерті (ст.166 КК України).

Смерть немовляти сталася у листопаді минулого року.

"Аби заспокоїти 6-місячного хлопчика, батьки нагодували його дитячою сумішшю з пляшки, в якій був етиловий спирт. Від отриманої дози алкоголю малюк помер", - повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, що Тернопільській області суд звільнив від покарання жінку, яка народила немовля, поклала його в сумку та залишила у закинутій будівлі.

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