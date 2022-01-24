Хотели успокоить: под Кривым Рогом родители напоили до смерти младенца алкоголем

Родителей умершего малыша ожидает суд.
В Кривом Роге будут судить родителей 6-месячного ребенка, умершего после употребления алкоголя.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.
Криворожская южная окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жителей села Ингулец Широковского района за злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее его смерть (ст.166 УК Украины).
Смерть младенца произошла в ноябре прошлого года.
"Чтобы успокоить 6-месячного мальчика, родители накормили его детской смесью из бутылки, в которой находился этиловый спирт. От полученной дозы алкоголя малыш скончался", — сообщили в прокуратуре.
Напомним, что Тернопольской области суд освободил от наказания родившую младенца женщину, положила его в сумку и оставила в заброшенном здании.
Читайте также:
- "Сценарий" подсмотрела на телевидении: в Житомирской области женщина, угрожая ударом тока, грабила магазины
- "Более 160 еду, ничего не происходит": под Харьковом карма мгновенно догнала нетрезвого "гонщика" (видео)
- В Черновцах двое нетрезвых "послушников" в одной рясе на двоих с ведром и кропилой стали звездами Сети (видео)
- Двое мужчин принеси труп товарища на почту, чтобы получить его пенсию через неделю