Хотели успокоить: под Кривым Рогом родители напоили до смерти младенца алкоголем

Хотели успокоить: под Кривым Рогом родители напоили до смерти младенца алкоголем

Родителей умершего малыша ожидает суд.

В Кривом Роге будут судить родителей 6-месячного ребенка, умершего после употребления алкоголя.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Криворожская южная окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жителей села Ингулец Широковского района за злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее его смерть (ст.166 УК Украины).

Смерть младенца произошла в ноябре прошлого года.

"Чтобы успокоить 6-месячного мальчика, родители накормили его детской смесью из бутылки, в которой находился этиловый спирт. От полученной дозы алкоголя малыш скончался", — сообщили в прокуратуре.

Напомним, что Тернопольской области суд освободил от наказания родившую младенца женщину, положила его в сумку и оставила в заброшенном здании.

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