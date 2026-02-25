- Дата публікації
Як змінилася роль “Аптеки 9-1-1” під час війни Новини компаній
Під час відключень електроенергії українці дедалі частіше йдуть до аптек не лише по ліки. Тут можна зарядити телефон, зігрітися й отримати підтримку. Аптеки мережі «Аптека 9-1-1» працюють по всій країні — від прифронтових міст до обласних центрів, забезпечуючи безперервний доступ до медикаментів і базових сервісів.
Під час блекаутів та постійних обстрілів аптеки у прифронтових містах стають для людей значно більшим, ніж просто місцем, де можна купити ліки. У Ізюмі Харківської області місцева аптека щодня приймає мешканців, які приходять сюди зарядити телефони, зігрітися й просто поговорити.
Завідувачка аптеки Маргарита Циганова розповідає, що світла у місті часто немає майже щодня.
«До нас приходять зарядити телефони під час блекаутів. Особливо їдуть із навколишніх сіл, де електроенергії немає по кілька тижнів», — каже вона.
За її словами, аптека стала місцем не лише фармацевтичної, а й емоційної підтримки.
«Люди дедалі більше потребують розмови та психологічної підтримки, — додає Маргарита.
Лінія фронту навколо Ізюма — приблизно за 20 кілометрів. Місто постійно чує артилерійські залпи.
«Дуже хочу жити і працювати в рідному місті. Це моя найбільша мрія після нашої спільної перемоги», — говорить вона.
Компанія забезпечує безперервну роботу аптек під час блекаутів. Вони фактично виконують функцію пунктів підтримки — де є світло, професійна консультація й доступ до життєво необхідних ліків навіть у найскладніші дні.
Найближчу аптеку можна знайти за посиланням: https://apteka911.ua/ua/map/ukraina
Один з пріоритетних напрямків - це інвестиція у розвиток команди. Наразі понад 700 співробітників проходять навчання або підвищують кваліфікацію за фінансової підтримки компанії.
У «Аптеці 9-1-1» зазначають, що підтримка співробітників, безперебійна робота аптек і адаптація до енергетичних викликів залишаються ключовими факторами стійкості бізнесу під час війни.