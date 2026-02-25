Як змінилася роль “Аптеки 9-1-1” під час війни

Реклама

Під час блекаутів та постійних обстрілів аптеки у прифронтових містах стають для людей значно більшим, ніж просто місцем, де можна купити ліки. У Ізюмі Харківської області місцева аптека щодня приймає мешканців, які приходять сюди зарядити телефони, зігрітися й просто поговорити.

Завідувачка аптеки Маргарита Циганова розповідає, що світла у місті часто немає майже щодня.

«До нас приходять зарядити телефони під час блекаутів. Особливо їдуть із навколишніх сіл, де електроенергії немає по кілька тижнів», — каже вона.

Реклама

За її словами, аптека стала місцем не лише фармацевтичної, а й емоційної підтримки.

«Люди дедалі більше потребують розмови та психологічної підтримки, — додає Маргарита.

Лінія фронту навколо Ізюма — приблизно за 20 кілометрів. Місто постійно чує артилерійські залпи.

«Дуже хочу жити і працювати в рідному місті. Це моя найбільша мрія після нашої спільної перемоги», — говорить вона.

Реклама

Компанія забезпечує безперервну роботу аптек під час блекаутів. Вони фактично виконують функцію пунктів підтримки — де є світло, професійна консультація й доступ до життєво необхідних ліків навіть у найскладніші дні.

Найближчу аптеку можна знайти за посиланням: https://apteka911.ua/ua/map/ukraina

Один з пріоритетних напрямків - це інвестиція у розвиток команди. Наразі понад 700 співробітників проходять навчання або підвищують кваліфікацію за фінансової підтримки компанії.

У «Аптеці 9-1-1» зазначають, що підтримка співробітників, безперебійна робота аптек і адаптація до енергетичних викликів залишаються ключовими факторами стійкості бізнесу під час війни.