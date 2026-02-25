ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
2 хв

Як змінилася роль “Аптеки 9-1-1” під час війни Новини компаній

Під час відключень електроенергії українці дедалі частіше йдуть до аптек не лише по ліки. Тут можна зарядити телефон, зігрітися й отримати підтримку. Аптеки мережі «Аптека 9-1-1» працюють по всій країні — від прифронтових міст до обласних центрів, забезпечуючи безперервний доступ до медикаментів і базових сервісів.

Як змінилася роль “Аптеки 9-1-1” під час війни

Під час блекаутів та постійних обстрілів аптеки у прифронтових містах стають для людей значно більшим, ніж просто місцем, де можна купити ліки. У Ізюмі Харківської області місцева аптека щодня приймає мешканців, які приходять сюди зарядити телефони, зігрітися й просто поговорити. 

Завідувачка аптеки Маргарита Циганова розповідає, що світла у місті часто немає майже щодня.

«До нас приходять зарядити телефони під час блекаутів. Особливо їдуть із навколишніх сіл, де електроенергії немає по кілька тижнів», — каже вона.

За її словами, аптека стала місцем не лише фармацевтичної, а й емоційної підтримки. 

«Люди дедалі більше потребують розмови та психологічної підтримки, — додає Маргарита.

Лінія фронту навколо Ізюма — приблизно за 20 кілометрів. Місто постійно чує артилерійські залпи.

«Дуже хочу жити і працювати в рідному місті. Це моя найбільша мрія після нашої спільної перемоги», — говорить вона.

Компанія забезпечує безперервну роботу аптек під час блекаутів. Вони фактично виконують функцію пунктів підтримки — де є світло, професійна консультація й доступ до життєво необхідних ліків навіть у найскладніші дні.

Найближчу аптеку можна знайти за посиланням: https://apteka911.ua/ua/map/ukraina

Один з пріоритетних напрямків - це інвестиція у розвиток команди. Наразі понад 700 співробітників проходять навчання або підвищують кваліфікацію за фінансової підтримки компанії.

У «Аптеці 9-1-1» зазначають, що підтримка співробітників, безперебійна робота аптек і адаптація до енергетичних викликів залишаються ключовими факторами стійкості бізнесу під час війни.

Дата публікації
Кількість переглядів
35
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie