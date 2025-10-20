- Дата публікації
Які потяги затримуються через обстріли на Сумщині
Унаслідок ворожих атак є пошкодження залізничної інфраструктури та знеструмлення, що призвело до затримки потягів.
Росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру на Сумському напрямку, тому низка потягів курсують із затримками.
Про це повідомила «Укрзалізниця».
Які поїзди затримуються:
№46 Ужгород — Харків та
№ 113 Харків — Львів
У регіональному сполученні із затримкою курсує регіональний поїзд №895 Конотоп — Фастів-1.
Також затримується приміський рейс №6452 Ніжин — Конотоп. Наразі час затримки — дві години.
Нагадаємо, Росія систематично атакує залізничну інфраструктуру України, використовуючи дрони-розвідники для пошуку цілей.
За останні кілька тижнів російська армія посилила удари по залізничній інфраструктурі України, перетворивши її на одну з головних цілей.
Ворог обстрілював залізницю на Полтавщині, Одещині, Харківщині та Сумщині, що призвело до пошкоджень депо, колій та до жертв серед пасажирів і співробітників «Укрзалізниці».