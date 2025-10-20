ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
771
Час на прочитання
1 хв

Які потяги затримуються через обстріли на Сумщині

Унаслідок ворожих атак є пошкодження залізничної інфраструктури та знеструмлення, що призвело до затримки потягів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Потяги затримуються

Потяги затримуються / © Associated Press

Росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру на Сумському напрямку, тому низка потягів курсують із затримками.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

Які поїзди затримуються:

  • №46 Ужгород — Харків та 

  • № 113 Харків — Львів

У регіональному сполученні із затримкою курсує регіональний поїзд №895 Конотоп — Фастів-1.

Також затримується приміський рейс №6452 Ніжин — Конотоп. Наразі час затримки — дві години.

Нагадаємо, Росія систематично атакує залізничну інфраструктуру України, використовуючи дрони-розвідники для пошуку цілей.

За останні кілька тижнів російська армія посилила удари по залізничній інфраструктурі України, перетворивши її на одну з головних цілей.

Ворог обстрілював залізницю на Полтавщині, Одещині, Харківщині та Сумщині, що призвело до пошкоджень депо, колій та до жертв серед пасажирів і співробітників «Укрзалізниці».

Дата публікації
Кількість переглядів
771
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie