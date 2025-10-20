Які потяги затримуються через обстріли на Сумщині

Потяги затримуються / © Associated Press

Реклама

Росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру на Сумському напрямку, тому низка потягів курсують із затримками.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

Які поїзди затримуються:

№46 Ужгород — Харків та

№ 113 Харків — Львів

У регіональному сполученні із затримкою курсує регіональний поїзд №895 Конотоп — Фастів-1.

Реклама

Також затримується приміський рейс №6452 Ніжин — Конотоп. Наразі час затримки — дві години.

Нагадаємо, Росія систематично атакує залізничну інфраструктуру України, використовуючи дрони-розвідники для пошуку цілей.

За останні кілька тижнів російська армія посилила удари по залізничній інфраструктурі України, перетворивши її на одну з головних цілей.

Ворог обстрілював залізницю на Полтавщині, Одещині, Харківщині та Сумщині, що призвело до пошкоджень депо, колій та до жертв серед пасажирів і співробітників «Укрзалізниці».