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Інститут національної пам'яті отримав нового керівника
Установу очолив історик, громадський діяч та військовий.
Новим головою Українського інституту національної пам’яті став історик, громадський діяч та військовий Олександр Алфьоров.
Про рішення уряду 27 червня повідомили на сайті Міністерства культури і стратегічних комунікацій.
У повідомленні нагадали, що від 2010 року Олександр Алфьоров був науковим співробітником Інституту історії України НАН України.
Він є автором, співавтором та упорядником 15 книг і понад 100 наукових статей.
Від початком повномасштабного вторгнення Алфьоров став офіцером ССО «Азов-Київ», від вересня 2022 року — офіцер 3-ї окремої штурмової бригади, начальник групи гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки персоналу.
Має звання майора запасу.
Був головою експертної групи з дерусифікації в Києві.
Нагадаємо, історик Олександр Алфьоров вважає, що справжня дата української незалежності — 22 січня 1918 року. Саме тоді було проголошено створення Української народної республіки, яка через рік об’єдналася із ЗУНР в єдину соборну українську державу.