Інститут національної пам'яті отримав нового керівника

Олександр Алфьоров / © Міністерство культури

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Новим головою Українського інституту національної пам’яті став історик, громадський діяч та військовий Олександр Алфьоров.

Про рішення уряду 27 червня повідомили на сайті Міністерства культури і стратегічних комунікацій.

У повідомленні нагадали, що від 2010 року Олександр Алфьоров був науковим співробітником Інституту історії України НАН України.

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Він є автором, співавтором та упорядником 15 книг і понад 100 наукових статей.

Від початком повномасштабного вторгнення Алфьоров став офіцером ССО «Азов-Київ», від вересня 2022 року — офіцер 3-ї окремої штурмової бригади, начальник групи гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки персоналу.

Має звання майора запасу.

Був головою експертної групи з дерусифікації в Києві.

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Нагадаємо, історик Олександр Алфьоров вважає, що справжня дата української незалежності — 22 січня 1918 року. Саме тоді було проголошено створення Української народної республіки, яка через рік об’єдналася із ЗУНР в єдину соборну українську державу.