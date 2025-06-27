Институт национальной памяти получил нового руководителя

Александр Алферов / © twitter.com/JSaryuszWolski

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Новым главой Украинского института национальной памяти стал историк, общественный деятель и военный Александр Алферов.

О решении правительства 27 июня сообщили на сайте Министерства культуры и стратегических коммуникаций.

В сообщении напомнили, что с 2010 года Александр Алферов был научным сотрудником Института истории Украины НАН Украины.

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Он является автором, соавтором и составителем 15 книг и более 100 научных статей.

С началом полномасштабного вторжения Алферов стал офицером ССО «Азов-Киев», с сентября 2022 года — офицер 3-й отдельной штурмовой бригады, начальник группы гуманитарной подготовки и информационного обеспечения отделения психологической поддержки персонала.

Имеет звание майора запаса.

Был главой экспертной группы по дерусификации в Киеве.

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Напомним, историк Александр Алферов считает, что настоящая дата украинской независимости - 22 января 1918 года. Именно тогда было провозглашено создание Украинской народной республики, которая через год объединилась с ЗУНР в единое соборное украинское государство.