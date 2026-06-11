Юнаки 17 років мають стати на військовий облік: у ТЦК попередили про дедлайн

Військовий облік / © ТСН

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Українські юнаки 2009 року народження повинні стати на військовий облік до 31 липня 2026 року. Пройти процедуру можна особисто в ТЦК та СП або через застосунок «Резерв+».

Про це нагадали у Волинському обласному ТЦК та СП.

Як стати на військовий облік у 17 років?

Юнаки, яким 2026-го виповнюється 17 років, зобов’язані стати на військовий облік у період від 1 січня до 31 липня. Пройти процедуру можна одним із двох способів:

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особисто звернутися до ТЦК та СП за місцем проживання; пройти електронну ідентифікацію та уточнити свої дані через застосунок «Резерв+».

Кого не беруть на військовий облік?

Взяттю на військовий облік не підлягають особи, які:

відбувають покарання;

перебувають під дією примусових заходів медичного характеру.

Якщо постановка на облік не була здійснена вчасно, поважними причинами можуть вважатися:

захворювання;

обставини стихійного характеру;

перебування на тимчасово окупованих територіях або в районах ведення бойових дій;

інші обставини, що унеможливили проходження ідентифікації або особисте прибуття до ТЦК та СП.

Як стати на військовий облік — перелік документів

Для взяття на військовий облік необхідно підготувати такі документи:

паспорт громадянина України;

витяг з реєстру територіальної громади (про місце проживання);

довідку внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

свідоцтво про народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ про освіту;

довідку з місця навчання або роботи (за наявності);

4 фотокартки розміром 35×45 мм (без головного убору).

Мобілізація в Україні — останні новини

До слова, омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що президент Володимир Зеленський знає про скандали з ТЦК і «бусифікацію», яку глава держави ніколи не підтримував. Лубінець зазначив, що особисто доповідав Зеленському про порушення прав людини та випадки насильства, на що той реагує негативно. Як підтвердження реакції влади омбудсман навів нещодавні масштабні обшуки Нацполіції по всій країні та доручення міністру оборони терміново навести лад у мобілізаційних процесах.

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Зауважимо, юристи пояснили, що для отримання відстрочки від мобілізації через інвалідність дитини військовозобов’язаному необхідно надати свідоцтво про народження дитини та медичний висновок (форма № 080/о або програму реабілітації). Найчастішою причиною відмови збоку ТЦК є відсутність або неповнота даних про дитину в державних реєстрах.

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