Кадирівці у Маріуполі влаштували стрілянину біля лікарні: що відомо

Кадирівці влаштували стрілянину біля лікарні у Маріуполі. Крім того, вони станцювали лезгінку.

Про це повідомляє радник голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Майже щойно було шоу кадирівців біля лікарні на 17 ЖМР (лікарня інтесивної терапії). Приїхали цілим стадом, влаштували стрілянину в повітря та лезгінку біля входу. Буквально", – сказав він.

Що відомо

Як зауважив радник мера міста, найманці Кадирова щось святкували – десь їхній "Ахмат" когось кудись не пропустив. "Кого та куди не зрозуміло, бо якось лінія фронту для росіян здебільше рухається в бік негативної окупації, але", – підкреслив Андрющенко.

За його словами, хворі цивільні та перехожі перебували перебували у шоці й жаху. Поліція через страх втекла, а військова комендатура після Урзуфу взагалі удає, що її немає.

"Маріуполь дедалі перетворюється в Світ Дикого Заходу. Трохи кавказько-азійського вигляду", – підсумував Петро Андрющенко.

Нагадаємо, поблизу тимчасово окупованого Маріуполя росіяни відступають і будують нову лінію оборони. Річ у тім, що Нікольському існує серйозна небезпека для росіян, якщо вони збираються відступати чи наступати в Пологівському напрямку. Також небезпечно поблизу Вугледара – успіхи українських військових там відкриють шлях Силам оборони до Маріуполя.

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