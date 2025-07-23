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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1859
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1 хв

Заступниця міністра оборони Черногоренко йде у відставку - що відомо

Після майже двох років на посаді Катерина Черногоренко завершує роботу у Міноборони.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Катерина Черногоренко

Катерина Черногоренко / © Facebook Катерини Черногоренко

Катерина Черногоренко, яка відповідала за цифрові проєкти в Міністерстві оборони України, йде з посади заступниці міністра.

Про це вона повідомила у соцмережі Х.

«Майже два роки мала честь очолювати напрям цифровізації. Найскладніша і найвідповідальніша робота в моєму житті. Найкрутіша команда, яка не боялась жодних викликів, генерувала нові ідеї, втілювала абсолютно інший підхід у трансформацію сервісів. Ми не цифровізували хаосу. Ми створювали інструменти, що підсилюють оборону, дають ефективність, людяність і свободу вибору», — написала вона.

Катерина Черногоренко подякувала своїй команді, партнерам та військовим за спільну роботу над цифровою трансформацією в Міноборони. Вона зазначила, що команда працювала по 16 годин на добу, досягала неможливого та задала високий стандарт ефективності. За її словами, Міноборони вже не зможе обійтися без цифровізації, і вона сподівається, що наступники продовжать цей темп, адже саме інновації ведуть до перемоги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 16 липня Верховна Рада звільнила Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра та відправила у відставку весь уряд. Уже 17 липня парламент затвердив новий склад Кабінету міністрів, у якому Шмигаль отримав посаду міністра оборони.

18 липня новоспечений міністр оборони Денис Шмигаль провів першу нараду зі своїми заступниками. Учасники обговорили ключові завдання та виклики.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1859
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