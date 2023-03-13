Кілька українських областей "почервоніли" через повітряну тривогу (мапа)

Майже о 7 ранку 13 березня 2023 року у низці українських областей оголосили повітряну тривогу.

Зокрема, сирена лунала у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській областях та автономній республіці Крим.

Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях, не забувайте про правило "двох стін", слідкуйте за повідомленнями офіційної влади.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Нагадаємо, що це вже друга повітряна тривога за ніч.

Також повідомлялося, що на Харківщині згідно з повідомленням у соціальних мережах, пролунали вибухи.

До того ж у Бєлгороді трапилася чергова "бавовна".

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