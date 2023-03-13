Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Кілька українських областей "почервоніли" через повітряну тривогу (мапа)

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
22к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Кілька українських областей "почервоніли" через повітряну тривогу (мапа)

Фото: pixabay.com

Пройдіть до найближчого укриття.

Майже о 7 ранку 13 березня 2023 року у низці українських областей оголосили повітряну тривогу.

Зокрема, сирена лунала у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській областях та автономній республіці Крим. 

Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях, не забувайте про правило "двох стін", слідкуйте за повідомленнями офіційної влади. 

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Нагадаємо, що це вже друга повітряна тривога за ніч.

Також повідомлялося, що на Харківщині згідно з повідомленням у соціальних мережах, пролунали вибухи

До того ж у Бєлгороді трапилася чергова "бавовна"

Читайте також:

Як стати непомітними для ворожих ППО: інсайди від повітряних героїв

Як стати непомітними для ворожих ППО: інсайди від повітряних героїв

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
22к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація