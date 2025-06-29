- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 6661
- Час на прочитання
- 1 хв
Комбінована атака РФ по Україні: стало відомо, чим ударив ворог
Росіяни атакували Україну значним арсеналом.
Стали відомі подробиці ракетно-дронова атака в ніч проти 29 червня 2025 року.
Про це повідомив речник Української добровольчої армії, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук у повідомленні у соціальних мережах.
Ворогом було застосовано:
крилаті ракети Х-101/55, запущені бортами ту-95мс;
крилаті ракети 3м14 комплексу "Калібр", запущені з акваторії Чорного моря;
гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал";
балістичні ракети 9м723 ОТРК "Іскандер-М" / КN-23;
БпЛА типів "Шахед-Герань", "Гербера" та імітаційного призначення.
Під ударом перебували Кременчук, Полтава, Дніпро, Миколаїв, окремі громади Львівської області.
Атака була комбінованою, із розрахунком на одночасне наближення засобів повітряного нападу різних типів.
Зафіксовано руйнування.
Очікуємо на деталі від ОВА.
Атака БпЛА тривала 9 годин 52 хвилини — з 19:05 28.06 по 04:57 29.06.
Ракетна атака тривала 2 години 58 хвилин — з 01:59 по 04:57.
Нагадаємо, що РФ атакувала Україну безпілотниками: названа траєкторія польоту.
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.