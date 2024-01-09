Комітет Ради ухвалив важливе рішення щодо закону про військовий облік

В Комітеті Верховної Ради України ухвалили рішення щодо рекомендації до другого читання законопроєкту про удосконалення порядку та використання військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала народна депутатка із фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз.

За її словами, документ за своєю суттю мав би відповідати за питання створення державою реєстру військовозобов’язаних, резервістів та призовників, а також спростити отримання статусу УБД ветеранами, які часто витрачають на оформлення документів купу часу та ресурсів.

Депутатка вважає, що законопроєкт “має благородну мету, але хибне та протиправне виконання”.

“Ми від “Європейської Солідарності” та представників від фракції “Голос” утримались, адже редакція містить всупереч всім нормам законодавства, нормотворчих практик та здоровому глузду зміни до законодавства, які не передбачені даним проєктом закону. Зокрема, додано майже чотири сторінки тексту змін до Закону, змін до якого не було ухвалено парламентом в першому читанні законопроєкту. На моє логічне питання - чи розуміють автори, що це є порушенням норм регламенту та законодавства? Відповідь була абсурдною: “Наша команда не була долучена до розробки цього законопроєкту в першому читанні”, - наголосила Ірина Фріз.

Вона додала, що Комітет ухвалив рішення, яким “порушив чинний Регламент. Замість того, щоб МО вніс це окремим законопроєктом, члени комітету фактично легалізували порушення власне Закону про Регламент”.

Що в законопроєкт не будуть вносити

Не будуть вносити відомості про виїзд за межі України (дата, країна, до якої здійснюється виїзд) та повернення на територію України (дата, країна, з якої особа повертається на територію України.

Не будуть вносити відомості про примусове виконання рішення щодо особи – боржника (реквізити та відомості виконавчого документа).

Не будуть вносити інші персональні дані, які дозволяють ідентифікувати призовника, військовозобов’язаного або резервіста (максимально невизначена норма, згідно з якою можна було б внести будь-яку інформацію).

Відхилили норму щодо збору відомостей про членів сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, серія та номер паспорта, дата його видачі, РНОКПП). Виключно за згодою військовослужбовця, резервіста, призовника - ці дані можуть бути надані.

Нагадаємо, що 9 січня відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де розглядали урядовий законопроєкт про мобілізацію.

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