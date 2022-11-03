"Кримський міст на біс!": "Укрпошта" анонсувала випуск нової марки

У п'ятницю, 4 листопада, "Укрпошта" випустить нову марку - "Кримський міст на біс!".

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Telegram.

"4 листопада буде 8 років, 8 місяців та 8 днів українського спротиву російський навалі. А ще 4 листопада державне свято на росіі - День Народного Единства. Ми, в "Укрпошті", настільки доброзичливі, що робимо подарунки навіть нашим ворогам ;) А тому у п’ятницю, 4 листопада, "Укрпошта" випускає нову марку - "Кримський міст на біс!". І неважливо, хто насправді підірвав міст, нам вистачає самого факту", - написав він.

Смілянський також зазначив, що тираж марки складає 300 тис. маркових аркушів або 2,1 млн марок. Проте понад 70 тисяч листів вже продано по передзамовленню і вони вже скоро будуть у своїх власників. А всі інші вже цієї п'ятниці можна буде придбати у всіх міських відділеннях "Укрпошти". на її сайті, а також на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon.

Нагадаємо, першою "Укрпошта" випустила у продаж марку "Російський військовий корабель, йди на...!". 13 квітня ЗСУ потопили крейсер "Москва" - той самий "російський військовий корабель", який атакував Зміїний.

23 травня "Укрпошта" розпочала продаж нової марки з російським кораблем. Наступною стала марка з найбільшим у світі літаком "Мрія", який окупанти знищили у Гостомелі у перші дні повномасштабного вторгнення. Далі була марка "Доброго вечора, ми з України" з трактором, що тягне танк. Далі була марка з популярним псом-сапером Патроном.

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