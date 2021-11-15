Лиман біля Миколаєва залило соняшниковою олією: фото

Працівники екоінспекції відібрали проби води, щоб визначити концентрацію її забруднення.

В акваторії Дніпро-Бузького лиману біля міста Миколаєва стався прорив трубопроводу під час завантаження на судно соняшникової олії.

Про це повідомили у понеділок, 15 листопада, у пресслужбі Державної екологічної інспекції.

У лабораторії проводять експертизу відібраних фахівцями проб води для виявлення вмісту та концентрацій забруднюючих речовин. Очікується інформація від Адміністрації морських портів України про масштаб забруднення акваторії лиману та власника судна.

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"В результаті дослідження проб води і даних про площу розливу буде розраховуватися збиток, який інспекція пред'явить забруднювачу", - повідомили в Держекоінспекції.

В адміністрації Миколаївського морського порту уточнили, що аварійний розлив соняшникової олії трапився 14 листопада під час вантажних робіт приватним портовим оператором на причалі № 12.

“Завдяки встановленим перед навантаженням боновим загородженням було локалізовано забруднення, що в свою чергу не дозволило поширитися рослинній олії в акваторії Миколаївського морського порту”, - йдеться у повідомленні.

Для очищення акваторії залучили спеціалізоване судно. Загалом від рослинної олії очищено 3000 м. кв. акваторії.

Нагадаємо, раніше в одному із озер у Хмельницькому виявили низку речовин, які забруднюють воду. Як виявилося, вода забруднена через сміттєзвалище.

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