Мати пішла до сусідки: у Житомирі син жорстоко вбив свого батька

Тепер чоловікові загрожує тюрма.
В обласному центрі жінка повідомила про смерть свого 67-річного чоловіка. Згодом з’ясувалось, що до вбивства пенсіонера причетний його 33-річний син.
Про це повідомили у поліції Житомирської області.
Під час спілкування з правоохоронцями жінка розповіла, що за кілька годин до смерті у квартирі виник конфлікт між чоловіком та сином. Жінка ж, намагаючись уникнути сварки, пішла до сусідки, а повернувшись додому, знайшла чоловіка на підлозі без ознак життя.
За попереднім висновком експертів, смерть пенсіонера настала внаслідок множинних переломів та ушкоджень внутрішніх органів.
Поліція затримала 33-річного сина загиблого.
Тепер чоловікові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів насильницького характеру.
Нагадаємо, на Прикарпатті чоловік вбив колишню дружину і скоїв самогубство.