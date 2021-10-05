Мати пішла до сусідки: у Житомирі син жорстоко вбив свого батька

Мати пішла до сусідки: у Житомирі син жорстоко вбив свого батька

Тепер чоловікові загрожує тюрма.

В обласному центрі жінка повідомила про смерть свого 67-річного чоловіка. Згодом з’ясувалось, що до вбивства пенсіонера причетний його 33-річний син.

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

Під час спілкування з правоохоронцями жінка розповіла, що за кілька годин до смерті у квартирі виник конфлікт між чоловіком та сином. Жінка ж, намагаючись уникнути сварки, пішла до сусідки, а повернувшись додому, знайшла чоловіка на підлозі без ознак життя.

За попереднім висновком експертів, смерть пенсіонера настала внаслідок множинних переломів та ушкоджень внутрішніх органів.

Поліція затримала 33-річного сина загиблого.

Тепер чоловікові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів насильницького характеру.

Нагадаємо, на Прикарпатті чоловік вбив колишню дружину і скоїв самогубство.

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