Майстерна робота: український пілот МіГ-29 показав знищення ворожого дрона (відео)

У ПС ЗСУ показали неймовірно гарні кадри роботи по ворожому “Шахеду”.

У Повітряних силах показали збиття ворожого “Шахеда” з МіГ-29”. Так, пілот винищувача МіГ-29 ракетою “повітря-повітря” знешкодив БпЛА.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Дрон перебував за декілька сотень метрів від літака.

Нагадаємо, українські бійці на Торецькому напрямку розбили ще одну штурмову групу окупантів. Трьох російських окупантів взяли в полон.

Читайте також: