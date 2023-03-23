Мертва корова біля музею налякала мешканців Одеси: що сталося

Біля будівлі Одеського музею західного та східного мистецтва, що на розі вулиць Пушкінської та Грецької в обласному центрі, у будівельному ковші серед сміття і непотребу виявили щось схоже на мертву корову.

Відповідне фото опублікували місцеві Telegram-канали.

Фахівці Одеського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області виїхали на місце дивної знахідки та обстежили її.

“Після огляду “трупу” виявлено, що це – опудало копитної тварини”, - повідомили спеціалісти.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що музеєфіковані рештки та штучно створені фігури тварин не підпадають під дію Закону України “Про ветеринарну медицину” та не несуть загрози здоров’ю населення.

Нагадаємо, українські зоозахисники вимагають захистити лабораторних тварин, яких використовують для навчання студентів без застосування анестезії. Як приклад “катування тварин” вони навели дослід на заняттях на факультеті ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування.

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