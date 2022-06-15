МОЗ скасувало вимоги підвищених прохідних балів для вступу на три медичні спеціальності

МОЗ скасувало вимоги підвищених прохідних балів для вступу на три медичні спеціальності

Цього року Міністерство охорони здоровʼя скасувало підвищені вимоги до мінімальної кількості балів для вступу до українських державних медичних університетів.

Йдеться про зменшення прохідного балу на три з девʼяти медичних спеціальностей. Для вступу на "Медицину" і "Педіатрію" більше не треба мати щонайменше 150 балів, а на "Фармацію, промислову фармацію" можуть вступити абітурієнти, які не мають 130 балів.

Про це йдеться в повідомила пресслужба МОЗ.

Зазначається, що до сфери управління міністерства належать 15 університетів та дві академії. Можна обрати з дев'яти спеціальностей: "Медицина", "Педіатрія", "Стоматологія", "Медсестринство", "Медична психологія", "Технології медичної діагностики та лікування", "Фізична терапія, ерготерапія", "Фармація, промислова фармація", "Громадське здоров’я".

У МОЗ наголошують: цьогоріч порядок прийому абітурієнтів на навчання на медичні спеціальності значно спрощено.

"Крім того, у правилах прийому кожен університет самостійно визначатиме мінімальне значення кількості балів зі вступних випробувань, але не нижче 100 балів", – заявили в міністерстві.

Нагадаємо, Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence оприлюднили 16-й академічний рейтинг українських закладів вищої освіти "Топ-200 Україна 2022". У трійці лідерів - КНУ ім. Шевченка, КПІ та Харківський університет ім. Каразіна.

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