На Буковині вирішили закрити частину "пунктів незламності"

У Чернівецькій області частину "пунктів незламності" перевели у режим "готові до відкриття". В регіоні продовжує зараз працює 131 пункт.

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької обласної військової адміністрації.

"Таке рішення ухвалили на засіданні комісії ТЕБ та ТНС у зв’язку з поліпшенням ситуації з електропостачанням і враховуючи покращення погодних умов та подальший прогноз підвищення середньодобової температури повітря", - наголошують у повідомленні.

В Чернівецькій області продовжує функціонувати 131 "пункт незламності":

107 - в закладах органів місцевого самоврядування;

18 стаціонарних від ДСНС;

1 - на залізничному вокзалі в Чернівцях;

5 "пунктів незламності" відповідального бізнесу.

Влада Буковини наголшує, що у разі погіршення ситуації в енергетичній сфері або через різке погіршення погодних умов - в області відновлять роботу усіх пунктів. Оновлений перелік можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, у Чернігові призупинили роботу "Пунктів незламності" та перевели їх у режим готовності, оскільки зараз вони не затребувані серед громадян. "Пункти незламності" у містах України розгорнули наприкінці осені минулого року через масовані ракетні удари росіян по енергетичній інфраструктурі.

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