Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Буковині вирішили закрити частину "пунктів незламності"

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
397
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Буковині вирішили закрити частину "пунктів незламності"

"Пункт Незламності" у Бучі / Фото: ТСН.ua

Зараз в області функціонує понад 130 "пунктів".

У Чернівецькій області частину "пунктів незламності" перевели у режим "готові до відкриття". В регіоні продовжує зараз працює 131 пункт.

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької обласної військової адміністрації.

"Таке рішення ухвалили на засіданні комісії ТЕБ та ТНС у зв’язку з поліпшенням ситуації з електропостачанням і враховуючи покращення погодних умов та подальший прогноз підвищення середньодобової температури повітря", - наголошують у повідомленні.

В Чернівецькій області продовжує функціонувати 131 "пункт незламності":

  • 107 - в закладах органів місцевого самоврядування;
  • 18 стаціонарних від ДСНС;
  • 1 - на залізничному вокзалі в Чернівцях;
  • 5 "пунктів незламності" відповідального бізнесу.

Влада Буковини наголшує, що у разі погіршення ситуації в енергетичній сфері або через різке погіршення погодних умов - в області відновлять роботу усіх пунктів. Оновлений перелік можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, у Чернігові призупинили роботу "Пунктів незламності" та перевели їх у режим готовності, оскільки зараз вони не затребувані серед громадян. "Пункти незламності" у містах України розгорнули наприкінці осені минулого року через масовані ракетні удари росіян по енергетичній інфраструктурі.

Читайте також:

В Ірпені запрацював пункт незламності для тварин

В Ірпені запрацював пункт незламності для тварин

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
397
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація