На Буковині вирішили закрити частину "пунктів незламності"

Зараз в області функціонує понад 130 "пунктів".
У Чернівецькій області частину "пунктів незламності" перевели у режим "готові до відкриття". В регіоні продовжує зараз працює 131 пункт.
Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької обласної військової адміністрації.
"Таке рішення ухвалили на засіданні комісії ТЕБ та ТНС у зв’язку з поліпшенням ситуації з електропостачанням і враховуючи покращення погодних умов та подальший прогноз підвищення середньодобової температури повітря", - наголошують у повідомленні.
В Чернівецькій області продовжує функціонувати 131 "пункт незламності":
- 107 - в закладах органів місцевого самоврядування;
- 18 стаціонарних від ДСНС;
- 1 - на залізничному вокзалі в Чернівцях;
- 5 "пунктів незламності" відповідального бізнесу.
Влада Буковини наголшує, що у разі погіршення ситуації в енергетичній сфері або через різке погіршення погодних умов - в області відновлять роботу усіх пунктів. Оновлений перелік можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо, у Чернігові призупинили роботу "Пунктів незламності" та перевели їх у режим готовності, оскільки зараз вони не затребувані серед громадян. "Пункти незламності" у містах України розгорнули наприкінці осені минулого року через масовані ракетні удари росіян по енергетичній інфраструктурі.
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