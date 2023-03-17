На Буковине решили закрыть часть "пунктів незламності"

Сейчас в области функционирует более 130 пунктов.

В Черновицкой области часть "пунктів незламності" перевели в режим "готовы к открытию". В регионе продолжает сейчас работает 131 пункт.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной военной администрации.

"Такое решение было принято на заседании комиссии ТЭБ и ТНС в связи с улучшением ситуации с электроснабжением и учитывая улучшение погодных условий и дальнейший прогноз повышения среднесуточной температуры воздуха", — отмечают в сообщении.

В Черновицкой области продолжает функционировать 131 "пунк незламності":

107 – в учреждениях органов местного самоуправления;

18 стационарных от ГСЧС;

1 – на железнодорожном вокзале в Черновцах;

5 "пунктов несгибаемости" ответственного бизнеса.

Власти Буковины подчеркивают, что в случае ухудшения ситуации в энергетической сфере или из-за резкого ухудшения погодных условий – в области возобновят работу всех пунктов. Обновленный список можно просмотреть по ссылке.

Напомним, в Чернигове приостановили работу "Пунктов незламності" и перевели их в режим готовности, поскольку сейчас они не востребованы среди граждан. "Пункты" в городах Украины развернули в конце осени прошлого года из-за массированных ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре.

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