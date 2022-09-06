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На Дніпропетровщині дитина впала в кому після падіння зі сходів

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На Дніпропетровщині дитина впала в кому після падіння зі сходів

Фото: Associated Press

У Дніпропетровській області серйозно травмувався 10-річний хлопчик.

Після падіння він впав у кому.

Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

У місті Нікополь Дніпропетровської області 10-річний хлопчик упав зі сходів. Дитина гралася у хованки разом із братом у дворі будинку. Під час гри школяр піднявся на сходи біля будинку і впав на землю. Мати дітей перебувала вдома.

Хлопчика ушпиталили до Нікопольської міської лікарні. Після падіння 4-класник потрапив до реанімації і знаходиться в комі.

Нагадаємо, що в Києві четверо 18-річних хлопців забили на смерть 34-річного чоловіка.

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