На Дніпропетровщині дитина впала в кому після падіння зі сходів

У Дніпропетровській області серйозно травмувався 10-річний хлопчик.
Після падіння він впав у кому.
Про це повідомляє "Дніпро оперативний".
У місті Нікополь Дніпропетровської області 10-річний хлопчик упав зі сходів. Дитина гралася у хованки разом із братом у дворі будинку. Під час гри школяр піднявся на сходи біля будинку і впав на землю. Мати дітей перебувала вдома.
Хлопчика ушпиталили до Нікопольської міської лікарні. Після падіння 4-класник потрапив до реанімації і знаходиться в комі.
Нагадаємо, що в Києві четверо 18-річних хлопців забили на смерть 34-річного чоловіка.
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