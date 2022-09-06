Ліз Трасс офіційно стала прем'єркою Великої Британії

У вівторок, 6 вересня, Ліз Трасс офіційно стала прем'єр-міністеркою Великої Британії.
Трасс зустрілася королевою Єлизаветою ІІ у замку Белморал (Шотландія), після чого монархиня схвалила її кандидатуру та закликала створити новий уряд.
Про це повідомляє Sky News.
Зазначається, що після зустрічі вона повернеться до Лондона та виступить біля Даунінг-стріт із промовою. Окрім цього, очікується, що Трасс обере свій кабінет сьогодні вдень, 6 вересня.
Як розповів надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, нова прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс продовжуватиме допомагати Україні у війні проти Росії. Про це вона заявила під час одного з виступів.
Раніше посол України у Британії Пристайко розповів, на що очікувати з новою премʼєркою.
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