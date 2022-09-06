Лиз Трасс официально стала премьером Великобритании

Трасс встретилась королевой Елизаветой II в замке Белморал (Шотландия), после чего монархиня одобрила ее кандидатуру и призвала создать новое правительство.

Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что после встречи она вернется в Лондон и выступит возле Даунинг-стрит с речью. Кроме этого, ожидается, что Трасс выберет свой кабинет сегодня днем, 6 сентября.

Как рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, новый премьер Великобритании Лиз Трасс будет продолжать помогать Украине в войне против России. Об этом она заявила во время одного из выступлений.

Ранее посол Украины в Британии Пристайко рассказал, чего ожидать с новым премьером.

Первому пообещала позвонить Зеленскому: знакомство с новым премьером Британии Лиз Трасс

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