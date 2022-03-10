На Донеччині 15 тис. домогосподарств все ще залишаються без газу

Для понад 2500 домогосподарств вдалося відновити поставки газу.
В результаті військового вторгнення росії понад 15 населених пунктів в зоні діяльності АТ "Донецькоблгаз” залишилися без газу.
Наразі вдалося відновити газопостачання для двох з них – йдеться про понад 2,5 тис. домогосподарств.
Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".
"При цьому, в результаті бомбардувань та обстрілів пошкодженими залишаються сотні кілометрів газових мереж та споруд на них. В частині населених пунктів відновити газопостачання не вдається через щільні обстріли, в інших – мережі пошкоджені настільки, що відремонтувати їх силами фахівців підприємства наразі неможливо", - йдеться у повідомленні.
Як результат, досі без газу залишається близько 15 тисяч абонентів АТ “Донецькоблгаз” та понад 13 населених пунктів.
Яка ситуація з поставками газу в інших регіонах України
- У Харкові росіяни пошкодили тепломережі. У результаті без тепла залишилися понад 300 будинків.
- У Чернігові в результаті ракетних та авіаударів місцеві жителі залишилися без опалення і газу.
Нагадаємо, окупанти вторглися на об'єкти ГТС, є загроза транспортуванню газу в Україні та до Європи.