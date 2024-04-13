На Харківщині окупанти скинули боєприпас на швидку

В результаті вибуху постраждав 58-річний водій автомобіля, який їхав на виклик.

Російські загарбники скинули з дрона боєприпас на автомобіль швидкої допомоги на Куп'янщині Харківської області.

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Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У повідомленні вказується, що в результаті вибуху постраждав 58-річний водій автомобіля, який їхав на виклик.

"Після 13 години окупанти вчергове вдарили по Куп’янщині. Унаслідок скидання боєприпасу з FPV-дрону постраждав водій бригади екстреної медичної допомоги. 58-річний водій їхав на виклик до Петропавлівки", - повідомив Синєгубов.

Він також додав, що постраждалому чоловіку надали всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники майже повністю зруйнували ТЕС на Харківщині.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники вбили двох жителів Вовчанська.

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