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На Харківщині відновили роботу телевізійного мовлення

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На Харківщині відновили роботу телевізійного мовлення

pixabay.com

Наразі харків'янам уже доступні 16 національних телеканалів.

На Харківщині відновили роботу телевізійного мовлення. Окрім ефіру, трансляцію можна включити через супутник, Youtube або “Дію”.

Про це повідомили у прес-службі Держспецзв’язку.

“Наразі харків'янам уже доступні 16 національних телеканалів мультиплексів МХ-1 та МХ-2, а також місцевий суспільний мовник — UA Харків.  Телевежа в Харкові постраждала від обстрілу окупантами 6 березня”, - наголосили в Держспецзв’язку.

Крім того, дивитися українські канали можна і у відеосервісі Youtube, на ОТТ-сервісах, у додатку “Дія” (тільки спочатку програму необхідно оновити), а також на платформах: YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv.

Усі трансляції для українських глядачів безкоштовні.

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