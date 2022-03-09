Наразі харків'янам уже доступні 16 національних телеканалів.

На Харківщині відновили роботу телевізійного мовлення. Окрім ефіру, трансляцію можна включити через супутник, Youtube або “Дію”.

Про це повідомили у прес-службі Держспецзв’язку.

“Наразі харків'янам уже доступні 16 національних телеканалів мультиплексів МХ-1 та МХ-2, а також місцевий суспільний мовник — UA Харків. Телевежа в Харкові постраждала від обстрілу окупантами 6 березня”, - наголосили в Держспецзв’язку.

Крім того, дивитися українські канали можна і у відеосервісі Youtube, на ОТТ-сервісах, у додатку “Дія” (тільки спочатку програму необхідно оновити), а також на платформах: YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv.

Усі трансляції для українських глядачів безкоштовні.

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