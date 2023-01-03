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На Херсонщині авто підірвалося на вибухівці: двоє загиблих

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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На Херсонщині авто підірвалося на вибухівці: двоє загиблих

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Регіон має ще багато замінованих територій.

У Бериславському районі на Херсонщині на російській вибухівці підірвався автомобіл з цивільними мешканцями. Внаслідок отриманих поранень загинули двоє чоловіків.

Про це 3 січня повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

"На виїзді з Малої Олександрівки автомобіль з цивільними натрапив на російську вибухівку", - йдеться у повідомленні. 

За його словами, на Херсонщині ще багато замінованих територій. Сапери щодня працюють над розмінуванням, але кількість ворожих снарядів дуже велика.

"Будьте максимально обережними! Якщо помітили підозрілий предмет, відійдіть на безпечну відстань та повідомте про знахідку рятувальників або поліцію", - наголосив Янушевич. 

Нагадаємо, російські окупанти за минулу добу 2 січня, обстріляли територію Херсонщини 79 разів. Окупанти вбили двох людей і поранили ще дев'ятьох. Через російські обстріли минулої доби загинули дві людини.

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Дата публікації
Перегляди
155
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