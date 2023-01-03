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В Херсонской области авто подорвалось на взрывчатке: двое погибших

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В Херсонской области авто подорвалось на взрывчатке: двое погибших

Иллюстративная фотография. / Фото: Associated Press

В регионе еще много заминированных территорий.

В Бериславском районе Херсонской области на российской взрывчатке подорвался автомобиль с гражданскими жителями. В результате полученных ранений погибли двое мужчин.

Об этом 3 января сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в Telegram.

"На выезде из Малой Александровки автомобиль с гражданскими наткнулся на российскую взрывчатку", — говорится в сообщении.

По его словам, в Херсонской области еще много заминированных территорий. Саперы каждый день работают над разминированием, но количество вражеских снарядов очень большое.

"Будьте максимально осторожны! Если заметили подозрительный предмет, отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке спасателям или полиции", — подчеркнул Янушевич.

Напомним, российские оккупанты за минувшие сутки 2 января обстреляли территорию Херсонщины 79 раз. Оккупанты убили двух человек и ранили еще девять. Из-за российских обстрелов за прошедшие сутки погибли два человека.

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Дата публикации
Просмотры
350
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