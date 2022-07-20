На Херсонщині через обстріли окупантів вигоріло понад 240 гектарів пшениці

У Херсонській області через ворожі обстріли вигоріло понад 240 гектарів пшениці.

Також через постійний вогонь з боку загарбників знищено близько 10 гектарів лісу.

Про це повідомляє поліція області.

"Херсонщина знову у вогні, внаслідок ворожих обстрілів горять поля та ліси, дим видно звідусіль, російські війська цілеспрямовано знищують врожай. Окупанти спеціально не допускають рятувальників або місцевих жителів для гасіння пожеж", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що росіяни обстріляли Бериславський район. Через влучання снаряду там загорілися посіви пшениці пшениці на площі понад 230 гектарів біля сіл Федорівка та Мала Шестірня.

"Через пожежу врожай майже знищено", - повідомили у поліції.

Крім того, внаслідок ворожого обстрілу Генічеського району сталося загоряння посівів пшениці біля смт Нижні Сірогози, а також поблизу сіл Сокологірне та Рикове. Вигоріло майже 10 гектарів врожаю.

"Через влучання боєприпасів та уламків від ворожих снарядів сталося загоряння та пошкодження 10 гектарів соснового лісу біля міста Олешки", - йдеться в повідомленні.

За усіма фактами поліція відкрила кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 8 до 12 років.

Нагадаємо, на Херсонщині ЗСУ вдарили по Антонівському мосту. Інфраструктурний об'єкт зазнав руйнувань. Через що його закрили для вантажного транспорту.

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