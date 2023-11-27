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На Миколаївщині через негоду утворилися перемети до 4 метрів

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Миколаївщині через негоду утворилися перемети до 4 метрів

Бізнес та фермери надали техніку для допомоги у прибиранні снігу

На території Миколаївської області працює важка техніка. 

“Всі на чергуванні”.

Так очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у соціальних мережах прокоментував ситуацію з негодою на півдні країни. 

“Пробиваємось до останніх, що застрягли через непогоду (є перемети до 4 метрів)! 

Працює важка техніка. Військових не залучаємо(в них своєї роботи багато). 

Дякую нашим фермерам і бізнесу за техніку для допомоги… саме тому нас не можна перемогти”, – зауважив він.

“Поки працюємо ще. На ранок буде зведення біля 9-00”, – резюмував посадовець. 

Нагадаємо, що дорожники підготувалися до негоди: понад 250 одиниць спецтехніки працюють на вулицях Києва

Додамо, що раніше ми повідомляли, що українців попереджають про високий рівень небезпеки через складні погодні умови.

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Дата публікації
Перегляди
241
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