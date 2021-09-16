На Одещині отруїлося шестеро дітей — всі вони вихованці одного дитсадка

На Одещині отруїлося шестеро дітей — всі вони вихованці одного дитсадка

Поліція проводить розслідування обставин харчового отруєння.

До лікарні міста Чорноморська Одеської області упродовж тижня було госпіталізовано шістьох дітей віком 4-5 років. Як виявилося, всі вони відвідували один дитячий садок.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

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Попередньо медики поставили діагноз малюкам - "гостра кишкова інфекція". Їм надали необхідну медичну допомогу, зараз діти перебувають вдома.

Поліцейські розпочали перевірку, встановлюючи обставини отруєння малолітніх. “Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України”, - повідомили у поліції.

Нагадаємо, масове захворювання понад 90 дітей у навчальному закладі у Хмельницькому було спричинене вживанням страв зі збудником інфекції — золотистим стафілококом.

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