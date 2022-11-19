На Прикарпатті 19 листопада вимикати світло будуть за графіками: що відомо

Кілька днів в області діяли аварійні відключення.

У суботу, 19 листопада, на Прикарпатті не планують застосовувати аварійних вимкнень електроенергії. Натомість будуть введені графік планових вимкнень: від 08:00 до 24:00.

Про це повідомила керівниця ОВА Світлана Онищук.

Останні кілька днів в Івано-Франківській області діяло цілодобове вимкнення енергії. Втіім, у суботу повернулися до графіків. Дізнатися про чергу можна на сайті "Прикарпатттяобленерго".

"Графік актуальний лише 19 листопада. Про подальші вимкнення Прикарпаттяобленерго буде інформувати з урахуванням вказівки диспетчера НЕК "Укренерго", - йдеться у повіідомленні Онищук.

Графік погодинних вимкнень на Прикарпатті на 19 листопада:

від 08:00 до 10:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів І, ІІ, ІІІ черг Богородчанської, Верховинської, Галицької, Долинської, Івано-Франківської, Калуської, Коломийської, Лисецької, Надвірнянської, Рожнятівської, Тлумацької та Снятинської СЕЕМ.

від 10:00 до 12:00 вимкнення для споживачів І черги Калуської СЕЕМ

від 12:00 до 14:00 - ІІ черга Снятинська та Рожнятівська СЕЕМ

від 14:00 до 15:00 - ІІ черга Рогатинська, Надвірнянська, Лисецька СЕЕМ

від 15:00 до 16:00 - ІІ черга Рогатинська, Надвірнянська, Лисецька, Косівська, Коломийська СЕЕМ.

від 16:00 по 17:00 - ІІІ черга Богородчанська, Івано-Франківська, Яремчанська СЕЕМ

від 17:00 по 18:00 - ІІІ черга Богородчанська, Івано-Франківська, Яремчанська, Верховинська, Галицька, Долинська, Коломийська СЕЕМ

від 18:00 до 19:00 - І черга Яремчанська, Тлумацька, Снятинська, Надвірнянська, Лисецька, Косівська, Коломийська, Івано-Франківська, Рогатинська СЕЕМ.

від 19:00 до 20:00 - І черга Яремчанська, Тлумацька, Снятинська, Надвірнянська, Лисецька, Коломийська, Рогатинська СЕЕМ

від 20:00 до 22:00 - ІІ черга Долинська, Івано-Франківська, Яремчанська СЕЕМ

від 22:00 до 24:00 - І черга Верховинська, Галицька, Городенківська, Долинська СЕЕМ.

Як повідомлялося, в Івано-Франківській області від 17 листопада графік вимкнень електроенергії діятиме цілодобово. Причина такого рішення - критична ситуацією в енергосистемі України внаслідок ракетних обстрілів 15 листопада.

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