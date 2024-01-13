На саміті НАТО у Вашингтоні можуть ухвалити важливе рішення для України — нардеп

Голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО, народний депутат Єгор Чернєв вважає, що на саміті Північноатлантичного альянсу, який відбудеться в липні 2024 року в Вашингтоні, щодо України можуть ухвалити рішення про “політичне запрошення”.

Про це він говорив в ефірі національного телемарафону.

“Я думаю, що нічого нереального в тому, щоб Україну було політично запрошено до Альянсу, немає. І я думаю, що ми якраз таки на цьому і будемо наполягати, і цього просити”, - зазначив Єгор Чернєв.

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Політик зауважив, що таке рішення не означатиме негайного членства і вступу Альянсу у війну проти Росії.

“Це не означає, що наступного дня ми станемо членами НАТО і на нас буде розповсюджуватися 5-стаття Вашингтонського договору, але це вже й не просто декларація про "відкриті двері" для України", - наголосив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україна готова до вступу в НАТО. Про це свідчать рівень нашої армії і бажання українських громадян стосовно членства в Альянсі.

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