На сході України ситуація з електропостачанням також ускладнюється через окупацію енергетичних об’єктів.

Внаслідок загоряння трансформатора на одному з енергооб'єктів погіршилася ситуація з енергопостачанням на сході України.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

"Сталося таке, що трансформатор струму на одній з атомних електростанцій, на жаль, пошкодився, він загорівся. Навіть там був вибух і було аварійне вимкнення атомного блоку", - розповів він.

Герус пояснив, що через це цього тижня ситуація з електропостачанням у східних регіонах погіршилась.

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Голова енергокомітету додав, що на сході України ситуація з електропостачанням також ускладнюється через окупацію енергетичних об’єктів.

"Деякі підстанції "Укренерго" також обстрілюються, цю електроенергію буває важко передати на схід, тому дуже важлива саме наявність генерації і наявність працюючої інфраструктури на сході", - наголосив Герус.

Він також додав, що через спеку проблеми з електропостачанням зараз виникають не тільки в Україні, а ще й в Європі.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські БпЛА атакували енергетичну інфраструктуру України.

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