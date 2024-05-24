На Сумщині пролунало 108 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Також читайте Окупанти завдають ударів по Харкову – ОВА

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 108 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Дружбівська, Середино-Будська громади.

Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (28 вибухів) та артилерії (7 вибухів), здійснив обстріл НАР (6 вибухів) з гелікоптера та скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Юнаківська громада: здійснено артилерійські обстріли (10 вибухів), обстріл з мінометів (5 вибухів), атаку за допомогою дрону типу «FPV» (3 вибухи).

Краснопільська громада: 19 мін скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (1 вибух).

Білопільська громада: зафіксовано артобстріли (10 вибухів), скидання боєприпасів ВОГ з БПЛА (4 вибухи).

Есманьська громада: нанесено атаку за допомогою дрону типу «FPV» (1 вибух) та міномету (3 вибухи).

Дружбівська громада: ворог вдарив з РСЗВ «Град» (5 вибухів).

Хотінська громада: здійснено атаку за допомогою дрону типу «FPV» (2 вибухи).

Середино-Будська громада: зафіксовано мінометний обстріл (3 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Терехов розповів про наслідки обстрілу Харкова.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники завдали удару по енергооб'єктах на Сумщині.

Читайте також: