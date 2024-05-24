На Сумщині пролунало 108 вибухів

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Протягом минулої доби загарбники здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Всього було зафіксовано 108 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Дружбівська, Середино-Будська громади.
- Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (28 вибухів) та артилерії (7 вибухів), здійснив обстріл НАР (6 вибухів) з гелікоптера та скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).
- Юнаківська громада: здійснено артилерійські обстріли (10 вибухів), обстріл з мінометів (5 вибухів), атаку за допомогою дрону типу «FPV» (3 вибухи).
- Краснопільська громада: 19 мін скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (1 вибух).
- Білопільська громада: зафіксовано артобстріли (10 вибухів), скидання боєприпасів ВОГ з БПЛА (4 вибухи).
- Есманьська громада: нанесено атаку за допомогою дрону типу «FPV» (1 вибух) та міномету (3 вибухи).
- Дружбівська громада: ворог вдарив з РСЗВ «Град» (5 вибухів).
- Хотінська громада: здійснено атаку за допомогою дрону типу «FPV» (2 вибухи).
- Середино-Будська громада: зафіксовано мінометний обстріл (3 вибухи).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Терехов розповів про наслідки обстрілу Харкова.
Крім того, ми раніше інформували, що загарбники завдали удару по енергооб'єктах на Сумщині.
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