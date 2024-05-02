На Сумщині зафіксовано 130 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.001 травня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 130 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Свеська, Середино-Будська громади.

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (19 вибухів) та артилерії (10 вибухів). Також була атака FPV-дрону (1 вибух).

Есманьська громада: відбулася атака FPV-дронів (6 вибухів).

Великописарівська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (34 вибухи), мінометний обстріл (10 вибухів), скидання з БПЛА боєприпасу ВОГ (1 вибух).

Краснопільська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.

Юнаківська громада: здійснено атаку FPV-дронів (2 вибухи).

Хотінська громада: були артобстріли (10 вибухів) та атака FPV-дрона (1 вибух).

Шалигинська громада: ворог вдарив з артилерії (10 вибухів) та здійснив обстріл з автоматичної зброї.

Середино-Будська громада: здійснено обстріли зі ствольної артилерії (9 вибухів), обстріл з РСЗВ (4 вибухи).

Миропільська громада: зафіксовано удар FPV-дроном (1 вибух).

Свеська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).

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До слова, раніше в ЗСУ повідомили, що РФ перекинула до кордону із Сумщиною близько чотирьох батальйонів чеченців. Вони перебувають на відстані 150-200 км від кордону з областю.

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