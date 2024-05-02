В Сумской области зафиксировано 130 взрывов

Стала известна ситуация на приграничии Сумщины по состоянию на 21.001 мая 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В течение дня россияне произвели 31 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 130 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Свеская, Середино-Будская громады.

Белопольская громада: враг бил из минометов (19 взрывов) и артиллерии (10 взрывов). Также была атака FPV-дрона (1 взрыв).

Эсманьская громада: произошла атака FPV-дронов (6 взрывов).

Великописаревская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (34 взрыва), минометный обстрел (10 взрывов), сброс с БПЛА боеприпаса ВОГ (1 взрыв).

Краснопольская громада: 9 мин сбросили россияне на территорию общины.

Юнаковская громада: совершена атака FPV-дронов (2 взрыва).

Хотинская громада: были артобстрелы (10 взрывов) и атака FPV-дрона (1 взрыв).

Шалыгинская громада: враг ударил из артиллерии (10 взрывов) и произвел обстрел из автоматического оружия.

Середино-будская громада: совершены обстрелы из ствольной артиллерии (9 взрывов), обстрел из РСЗО (4 взрыва).

Миропольская громада: зафиксирован удар FPV-дроном (1 взрыв).

Свеская громада: был минометный обстрел (3 взрыва).

К слову, ранее в ВСУ сообщили, что РФ перебросила на границу с Сумщиной около четырех батальонов чеченцев. Они находятся в 150-200 км от границы с областью.

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