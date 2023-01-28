На Сумщині зафіксовано 52 ворожих прильоти: без жертв та руйнувань

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 27 січня 2023.

Про це у повідомленні у соціальних мережах інформує Сумська ОВА.

Протягом дня росіяни здійснили обстріли Білопільської, Есманьської та Середино-Будської громад. Зафіксовано 52 прильоти.

Середино-Будська громада: після 13 години ворог бив по території громади з мінометів: спочатку було 8 прильотів, а потім ще 3.

Білопільська громада: зафіксовано 20 прильотів із мінометів.

Постраждала від мінометного обстрілу й Есманьська громада: 21 міну протягом дня росіяни скинули на територію громади.

Попередньо − без жертв та руйнувань.

"Віримо в наших захисників і захисниць!!!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше ворог здійснив 60 ударів по громадах Сумщини. На щастя, минулося без жертв.

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