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На Сумщині зафіксовано 52 ворожих прильоти: без жертв та руйнувань

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Сумщині зафіксовано 52 ворожих прильоти: без жертв та руйнувань

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Ворог продовжує обстрілювати територію сумських громад.

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 27 січня 2023.

Про це у повідомленні у соціальних мережах інформує Сумська ОВА. 

Протягом дня росіяни здійснили обстріли Білопільської, Есманьської та Середино-Будської громад. Зафіксовано 52 прильоти.

  • Середино-Будська громада: після 13 години ворог бив по території громади з мінометів: спочатку було 8 прильотів, а потім ще 3.
  • Білопільська громада: зафіксовано 20 прильотів із мінометів.
  • Постраждала від мінометного обстрілу й Есманьська громада: 21 міну протягом дня росіяни скинули на територію громади.
  • Попередньо − без жертв та руйнувань.

"Віримо в наших захисників і захисниць!!!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше ворог здійснив 60 ударів по громадах Сумщини. На щастя, минулося без жертв. 

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Дата публікації
Перегляди
493
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