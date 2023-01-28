На Сумщині зафіксовано 52 ворожих прильоти: без жертв та руйнувань

Ворог продовжує обстрілювати територію сумських громад.
Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 27 січня 2023.
Про це у повідомленні у соціальних мережах інформує Сумська ОВА.
Протягом дня росіяни здійснили обстріли Білопільської, Есманьської та Середино-Будської громад. Зафіксовано 52 прильоти.
- Середино-Будська громада: після 13 години ворог бив по території громади з мінометів: спочатку було 8 прильотів, а потім ще 3.
- Білопільська громада: зафіксовано 20 прильотів із мінометів.
- Постраждала від мінометного обстрілу й Есманьська громада: 21 міну протягом дня росіяни скинули на територію громади.
- Попередньо − без жертв та руйнувань.
"Віримо в наших захисників і захисниць!!!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше ворог здійснив 60 ударів по громадах Сумщини. На щастя, минулося без жертв.
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