На Сумщині 17-річна водійка загинула за кермом чужого авто

ДТП на Сумщині / © Поліція Сумської області

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На Сумщині 17-річна водійка, яка до того ж ймовірна була п’яною, загинула за кермом чужого авто



Про це передає поліція Сумської області.

За словами правоохоронців, інцидент стався в одному з населених пунктів Лебединського району.

17-річна водійка сіла за кермо чужого автомобіля Dacia Logan. Дівчина не впоралася з керуванням, виїхала на узбіччя, після чого «Логан» перекинувся. Унаслідок аварії дівчина загинула на місці. В авто також перебували ще троє підлітків, які тілесних ушкоджень не отримали.

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За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння».

Поліція закликає громадян бути відповідальними та не допускати до керування авто осіб, які не мають водійських прав, особливо неповнолітніх.

Нагадаємо, що в ДТП загинув народний депутат від «Голосу» Ярослав Рущишин.