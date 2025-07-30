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На Сумщині 17-річна водійка загинула за кермом чужого авто
17-річна водійка не справилася з керуванням і перекинула авто на капот. Внаслідок ДТП вона загинула.
На Сумщині 17-річна водійка, яка до того ж ймовірна була п’яною, загинула за кермом чужого авто
Про це передає поліція Сумської області.
За словами правоохоронців, інцидент стався в одному з населених пунктів Лебединського району.
17-річна водійка сіла за кермо чужого автомобіля Dacia Logan. Дівчина не впоралася з керуванням, виїхала на узбіччя, після чого «Логан» перекинувся. Унаслідок аварії дівчина загинула на місці. В авто також перебували ще троє підлітків, які тілесних ушкоджень не отримали.
За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння».
Поліція закликає громадян бути відповідальними та не допускати до керування авто осіб, які не мають водійських прав, особливо неповнолітніх.
Нагадаємо, що в ДТП загинув народний депутат від «Голосу» Ярослав Рущишин.