На Тернопільщині вся родина отруїлася грибами: деталі

Багатодітна сім'я та їхня родичка отруїлися грибами 30 жовтня. За їхні життя досі борються медики у Львові та Києві.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Лікар-анестезіолог дитячої лікарні Святого Миколая у Львові Денис Сурков повідомив, що причиною отруєння дітей стала бліда поганка. Він також повідомив, що це не єдиний випадок цього року: нещодавно у Львівській області від отруєння поганкою померла 14-річна дитина.

Серед дітей, госпіталізованих до Львова, у найважчому стані була дитина до трьох років. Лікарі діагностували у неї глибоку печінкову недостатність. Урятувати її могла лише трансплантація печінки, яку провели цієї ночі.

Наразі лікарі відмовляються давати коментарі, хочуть дочекатися результату пересадки.

Мати та однорічна дитина перебувають в задовільному стані. Чоловік, який збирав гриби, також у лікарні у важкому стані.

У зв’язку з масовим отруєнням дітей грибами правоохоронці Тернопільської області відкрили провадження через злісне невиконання обовʼязків по догляду за дитиною. Санкція статті передбачає до пʼяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у двох громадах шукали пенсіонерок, які пішли в ліс по гриби та не повернулись.

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