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На Волині на 60 тис. грн оштрафували вчительку через "весілля": що сталось

На Волині на 60 тис. грн оштрафували вчительку через "весілля": що сталось

На Волині оштрафували вчительку через весілля знайомих / Фото: Pexels

Підсудна провину визнала та погодилась на співпрацю зі слідством.

На Волині на 59 500 грн оштрафували вчительку через те, що вона організувала фіктивний шлюб свого знайомого із жінкою з І групою інвалідності. 

Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області. 

За даними суду, підозрювана 2023 року повідомила військовозобов'язаному, що може підшукати йому жінку з інвалідністю, і той таким чином отримає можливість для виїзду за кордон.

Згодом вона домовилась із жінкою з першою групою інвалідності про весілля зі знайомим. Після цього чоловік та жінка 1 лютого 2024 року уклали шлюб. 

16 лютого 2024 року чоловік намагався виїхати за кордон як особа, що супроводжує свою дружину, в якої є І група інвалідності. Проте його викрили прикордонники. 

Під час досудового слідства жінка уклала угоду з прокурором та визнала провину. 

Суд визнав педагогиню винною за ч.1 ст. 332 КК України та оштрафував її на 59 500 грн. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

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