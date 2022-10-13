Над Одеською областю збили дрони - соцмережі

Пізно вночі на 13 жовтня у соціальних мережах з'явилася інформація про збиття безпілотників.

Зокрема, за повідомленнями у соціальних мережах йшлося про відбиття ворожої атаки силами ППО.

Власне нібито атакували дрони-"камікадзе". Людям радили перебувати у безпечному місці.

Пізніще з'явилася інформація, що всі цілі збиті.

Наразі немає офіційного підтвердження цієї інформації. Очікуємо на повідомлення влади.

Будьте обережними. Не нехтуйте особистою тривогою. Перебувайте в укриттях за потреби.

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Українські міста потерпають від навали безпілотників "Shahed-16". Зокрема, 10 жовтня над центральною Україною літали іранські дрони-камікадзе, запущені з Білорусі, а над Кривим Рогом збили два іранськи дрони-камікадзе. І на Черкащині протиповітряна оборона збила два безпілотники.

Зранку 11 жовтня Росія атакувала Ладижинську ТЕС у Вінницькій області дронами-камікадзе.

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