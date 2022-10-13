Над Одесской областью сбили дроны — соцсети

Поздно ночью на 13 октября в социальных сетях появилась информация об уничтожении беспилотников.

В частности, по сообщениям в социальных сетях речь шла об отражении вражеской атаки силами ПВО.

Собственно, якобы атаковали дроны-"камикадзе". Людям советовали находиться в безопасном месте.

Позже появилась информация, что все цели сбиты.

Пока нет официального подтверждения этой информации. Ожидаем сообщения властей.

Будьте осторожны. Не пренебрегайте личной тревогой. Находитесь в укрытиях при необходимости.

Украинские города страдают от нашествия беспилотников "Shahed-16". В частности, 10 октября над центральной Украиной летали иранские дроны-камикадзе, запущенные из Беларуси, а над Кривым Рогом сбили два иранских дрона-камикадзе. И в Черкасской области противовоздушная оборона сбила два беспилотника.

Утром 11 октября Россия атаковала Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области дронами-камикадзе.

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