Над Одесской областью сбили дроны — соцсети

Поздно ночью на 13 октября в социальных сетях появилась информация об уничтожении беспилотников.
В частности, по сообщениям в социальных сетях речь шла об отражении вражеской атаки силами ПВО.
Собственно, якобы атаковали дроны-"камикадзе". Людям советовали находиться в безопасном месте.
Позже появилась информация, что все цели сбиты.
Пока нет официального подтверждения этой информации. Ожидаем сообщения властей.
Будьте осторожны. Не пренебрегайте личной тревогой. Находитесь в укрытиях при необходимости.
Украинские города страдают от нашествия беспилотников "Shahed-16". В частности, 10 октября над центральной Украиной летали иранские дроны-камикадзе, запущенные из Беларуси, а над Кривым Рогом сбили два иранских дрона-камикадзе. И в Черкасской области противовоздушная оборона сбила два беспилотника.
Утром 11 октября Россия атаковала Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области дронами-камикадзе.
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