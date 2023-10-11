Нардеп отримав підозру через розкрадання газу на 2,1 млрд грн – що відомо

НАБУ і САП повідомили народному депутату про підозру в організації заволодіння природним газом.

Народному депутатові України, який організував заволодіння природним газом на суму понад 2,1 млрд грн та легалізував незаконно отриманий прибуток, повідомили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ та САП.

За даними слідства, протягом 2013-2017 років народний депутат, залучивши п'ятьох інших людей, організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовцями Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівщина) на загальну суму понад 2,155 млрд грн.

За даними "Інтерфакс-Україна", йдеться про Ярослава Дубневича від депутатської групи "За майбутнє".

"10 жовтня 2023 року вказаний нардеп не з'явився на виклик за повісткою та не відповідав на телефонні дзвінки від детективів. Захисники народного депутата повідомили слідству, що не володіють інформацією про місце перебування останнього й телефонного зв'язку з ним також не мають. Протягом дня детективи НАБУ спільно з прокурором САП намагалися встановити місцеперебування нардепа для вручення підозри, однак його не знайшли за жодною адресою, наявною у слідства. Зважаючи на те, що місцезнаходження нардепа так і не встановлено, ухвалено рішення щодо повідомлення йому про підозру в порядку ст. 135 КПК України", - повідомляє пресслужба САП.

Дії депутата кваліфікували за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу. Йому може загрожувати до 12 років тюрми.

Іншим учасникам схеми про підозру повідомили у січні 2018 року – епізод щодо розкрадання газу на 1,4 млрд грн та у серпні 2020 року – епізод щодо розкрадання газу на 729,8 млн грн.

Нагадаємо, працівники НАЗК виявили ознаки набуття необґрунтованих активів під час проведення моніторингу способу життя заступника начальника Полтавського військкомату.

Читайте також: