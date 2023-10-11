На кордоні України зменшились черги: де найбільше авто та автобусів

Яка ситуація у пунктах пропуску на виїзд з України 11 жовтня.

На кордоні України станом на ранок середи, 11 жовтня, у чергах на пунктах пропуску стоять 60 автомобілів та 51 автобус.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

Людей також просять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Найбільші черги фіксують на кордоні до Польщі:

"Ягодин" - 6 автобусів (електронна черга);

"Устилуг" - 30 л/а, 3 автобуси (електронна черга);

"Грушів" - 10 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 7 автобусів (електронна черга), 15 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словаччина:

"Ужгород" - 7 автобусів (електронна черга).

Угорщина:

"Тиса" - 10 л/а, 4 автобуси (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Косино" - 10 л/а.

Румунія:

"Порубне" - 24 автобуси.

У пунктах пропуску до Молдови черги відсутні.

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