Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На кордоні України зменшились черги: де найбільше авто та автобусів

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
247
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На кордоні України зменшились черги: де найбільше авто та автобусів

Пункт пропуску "Устилуг" / Фото: Facebook/Державна прикордонна служба України-Західний кордон

Яка ситуація у пунктах пропуску на виїзд з України 11 жовтня.

На кордоні України станом на ранок середи, 11 жовтня, у чергах на пунктах пропуску стоять 60 автомобілів та 51 автобус.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.      

Людей також просять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Найбільші черги фіксують на кордоні до Польщі:

  • "Ягодин" - 6 автобусів (електронна черга);
  • "Устилуг" - 30 л/а, 3 автобуси (електронна черга);
  • "Грушів" - 10 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 7 автобусів (електронна черга), 15 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словаччина:

  • "Ужгород" - 7 автобусів (електронна черга).

Угорщина:

  • "Тиса" - 10 л/а, 4 автобуси (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Косино" - 10 л/а.

Румунія:

  • "Порубне" - 24 автобуси.

У пунктах пропуску до Молдови черги відсутні.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
247
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація