На кордоні України зменшились черги: де найбільше авто та автобусів

Яка ситуація у пунктах пропуску на виїзд з України 11 жовтня.
На кордоні України станом на ранок середи, 11 жовтня, у чергах на пунктах пропуску стоять 60 автомобілів та 51 автобус.
Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.
Людей також просять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.
Найбільші черги фіксують на кордоні до Польщі:
- "Ягодин" - 6 автобусів (електронна черга);
- "Устилуг" - 30 л/а, 3 автобуси (електронна черга);
- "Грушів" - 10 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 7 автобусів (електронна черга), 15 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).
Словаччина:
- "Ужгород" - 7 автобусів (електронна черга).
Угорщина:
- "Тиса" - 10 л/а, 4 автобуси (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Косино" - 10 л/а.
Румунія:
- "Порубне" - 24 автобуси.
У пунктах пропуску до Молдови черги відсутні.
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