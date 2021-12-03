Народні прикмети, обряди і звичаї 3 грудня

Миші вилазять з-під лісової підстилки і бігають по снігу — на відлигу.

3 грудня церква та віряни вшановують передсвято Введення в храм Пресвятої Богородицi, пам'ять преподобного Григорiя Декаполiта, святителя Прокла, архієпископа Константинопольського, мученика Дасiя, мучеників Євстафiя, Феспесiя й Анатолiя, священномучеників Нирси, єпископа, та Йосифа, учня його, Йоана, Саверiя, Ісакiя та Іпатiя, єпископів Персидських; мучеників Азата, скопця, Сасонiя, Фекли, Анни та iнших багатьох мужiв i жiнок, що в Персидi постраждали.

3 грудня: українські народні прикмети

Горобці ховаються у затишок — під дах чи залазять у купи хмизу на мороз і заметіль.

Миші вилазять з-під лісової підстилки і бігають по снігу — на відлигу.

Граки в'ються високо зграями і стрілою спускаються на землю — буде снігопад; кружляють над гніздами — то сядуть, то знову злетять — перед зміною погоди.

Галки збираються великими зграями і сильно кричать — на ясну погоду і мороз.

3 грудня: церковне свято

Прокл — архієпископ Константинопольський, учень Івана Золотоустого.

Прокл народився в Константинополі й був учнем св. Івана Золотоустого. Завдяки своїй побожності, він був молодим висвячений на церковного читця. Іван Золотоустий висвятив його на диякона, а згодом у пресвітери. Святий Прокл був свідком явища апостола Павла до святителя Іоанна Златоуста. Від цього свого вчителя Прокл отримав глибокі знання Святого Письма, навчився в довершеній формі виражати власні думки.

Коли став священником, то прославився своїми добрими проповідями.

Згодом він був висвячений на єпископа міста Кизика, куди, одначе не міг виїхати, бо люди, що були противні залежності від м. Константинополя, не хотіли його прийняти. По смерті святителя патріарха Максиміана, Прокл став архієпископом Константинопольським і керував Церквою протягом дванадцяти років.

Константинопольська паства любила свого Патріарха за його духовне подвижницьке життя, за його турботу про знедолених і за його проповіді. Збереглося багато його письмових творінь.

У 431 році св. Прокла вибрали патріархом Царгородським. Цей вибір потвердив Папа Келестин І. Як патріарх, Прокл з усією силою обороняв правди Христової віри, але з єретиками поводився дуже лагідно, бо Христос з митарями й грішниками. Своє життя духовної боротьби й праці закінчив св. патріарх Прокл 446 року.

3 грудня: народні традиції

Раніше цього дня було заведено проклинати нечисть та молитися святому Проклу про добробут й удачі в поїздці.

3 грудня: що варто робити

Святого Прокла просять захистити від усіх бід та хвороб.

Також прислухайтеся до порад, які даватимуть вам саме в цей день.

3 грудня: що не варто робити

Якщо вам треба вирушити у далеку дорогу, то краще зробіть це наступного дня.

Намагайтеся не сваритися одне з одним.

Читайте також:

Погода в Україні: у столиці прогнозують мокрий сніг з дощем та пронизливий вітер